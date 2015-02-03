У Києві відкрилися уроки кримськотатарської мови для дітей

Про це повідомляє Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв на своїй сторінці в Facebook.

"Програму із вивчення кримськотатарської та української мов впроваджують Київська міська державна адміністрація, центр сім'ї «Родинний дім» в рамках співпраці з Центром кримськотатарської дитячої творчості за пiдтримки Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва", - сказано в повідомленні.

Читайте такожВ Сімферополі ліквідували головну кримськотатарську бібліотекуЗаняття відбуватимуться щосуботи, починаючи з 12:00, у Київському міському центрі сім'ї «Родинний дім» (за адресою вул. Салютна, 11-А).