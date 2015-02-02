Сотні киян прийшли на Майдан вшанувати пам'ять Кузьми "Скрябіна" (фото)
19:10, 02 лютого 2015Київ
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Люди несуть під стелу Незалежності квіти, свічки та портрети співака.
Сотні киян прийшли на Майдан вшанувати пам'ять Кузьми "Скрябіна" / @irzja_stelmakh
В пам’ять про Андрія Кузьменка, лідера гурту «Скрябін» відомого як Кузьма, на Майдані Незалежності у Києві зібралися декілька сотень людей.
Вони несуть під стелу квіти, свічки та портрети співака, передає Громадське.
@JuMistress
@JuMistress
@JuMistress
Вічна пам'ять, Кузьма. #Майданpic.twitter.com/PbzPb0bzkc
— Ірця Стельмах (@irzja_stelmakh) February 2, 2015
Кузьма загинув сьогодні вранці у ДТП в Дніпропетровській області. Авто співака зіткнулося із вантажівкою.
Жаль з приводу загибелі Кузьменка висловив сьогодні також президент України Петро Порошенко.
«Сьогодні загинув Андрій Кузьменко… Жаль кожного, хто гине, але разом з Кузьмою ми ніби втратили частинку серця», - написав він у Твіттері.
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