Сотні киян прийшли на Майдан вшанувати пам'ять Кузьми "Скрябіна" (фото)

В пам’ять про Андрія Кузьменка, лідера гурту «Скрябін» відомого як Кузьма, на Майдані Незалежності у Києві зібралися декілька сотень людей.

Вони несуть під стелу квіти, свічки та портрети співака, передає Громадське.

Кузьма загинув сьогодні вранці у ДТП в Дніпропетровській області. Авто співака зіткнулося із вантажівкою.

Жаль з приводу загибелі Кузьменка висловив сьогодні також президент України Петро Порошенко.

«Сьогодні загинув Андрій Кузьменко… Жаль кожного, хто гине, але разом з Кузьмою ми ніби втратили частинку серця», - написав він у Твіттері.