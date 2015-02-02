У КМДА запевнили, що вода у Бортничах знову стала придатною для пиття

Вода у мікрорайоні Бортничі відповідає вимогам та придатна для користування, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як інформує ПАТ «АК «Київводоканал», 1 лютого відповідними службами прийнято рішення щодо зняття заборони на користування водопровідною водою у мікрорайоні Бортничі для питних потреб, приготування їжі, миття посуду та купання.

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Після проведених профілактичних заходів та підтвердження протягом тривалого часу відсутності відхилень у результатах аналізів, вода повністю відповідає усім вимогам та нормативам Державних санітарних правил і норм.

Підприємство звертається до закладів дошкільної освіти та шкіл, які були зачинені на період промивки та дезінфекції водопровідних мереж, з проханням перед початком роботи зливати воду з крану протягом 30 хвилин.

Крім того, «Київводоканал» просить мешканців житлового масиву Бортничі посприяти працівникам Товариства, які спільно із представниками житлово-експлуатаційної організації проводитимуть роботу щодо перевірки показників квартирних лічильників для впорядкування ситуації з розрахунками за послуги водопостачання і водовідведення у січні 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, головний санітарний лікар Києва Олег Рубан 13 січня заявляв, що у водогін мікрорайону Бортничів потрапили каналізаційні стоки, через що показники води на мікробне число і бактерії кишкової палички були вищими за норму в 7-9 разів.

Перші потерпілі з симптомами кишкової інфекції були зареєстровані 4 січня, але це були поодинокі випадки. Спалах хвороби розпочався 9 січня, коли за один день було госпіталізовано з однаковими симптомами одразу 6 мешканців мікрорайону Бортничі.

Станом на вечір 15 січня, за даними СЕС, за медичною допомогою звернулось 128 мешканців мікрорайону Бортничі, з них 104 дитини, у яких виявлено гостру кишкову інфекцію.

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У Бортничах було вжито низку заходів з очищення та знезараження системи водопостачання, а також мобільним обладнанням очищено воду в артезіанських свердловинах.

26 січня ПАТ «Київводоканал» заявив, що останні 5 діб питна вода в водопровідних мережах мікрорайону Бортничі за бактеріологічними і мікробіологічними показниками повністю відповідає санітарним вимогам України.