Кількість розбійних нападів та крадіжок у Києві збільшилася вдвічі

Кількість злочинів, скоєних у січні в Києві, збільшилася удвічі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник Головного управління МВС України в Києві Олександр Терещук.

“Якщо подивитися на сьогоднішній день по розбійних нападах і проаналізувати аналогічний період минулого року, то вдвічі збільшилась кількість скоєних злочинів і розбійних нападів”, - сказав Терещук.

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Також, за його словами, збільшилися крадіжки майна.

Водночас Терещук зазначив, що значна кількість злочинів розкрито. Так, Терещук повідомив, що за січень скоєно 12 вбивств, з яких 9 розкрито і злочинці перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. По трьох інших вбивствах міліція працює і вже встановлено осіб, які причетні до скоєння злочинів.

Терещук також висловив занепокоєння незаконним зберіганням зброї громадянами в місті Києві. “Якщо подивитися за такий же період минулого року, нами тоді було виявлено 6 одиниць зброї, на сьогодні вилучено за місяць 50 одиниць незаконної зброї. Це багато”, - сказав Терещук.