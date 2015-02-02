Систему цивільного захисту в Києві перевели у стан підвищеної готовності

У Києві систему цивільного захисту переведено в стан підвищеної готовності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв.

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«Система цивільного захисту міста переведена в стан підвищеної готовності», - сказав він. За словами Пантелєєва, створено оперативну групу для реагування на надзвичайні ситуації, до якої увійшли 82 особи і понад 20 одиниць техніки.

Також в Києві створено оперативний штаб під керівництвом голови міської адміністрації, який координує роботу підрозділів КМДА.

Пантелєєв повідомив, що в режимі тренування відпрацьовано можливі ситуації в метрополітені. Такі тренування будуть постійними.

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За його словами, проводиться робота щодо обстеження бомбосховищ і приміщень, які можуть бути використані для захисту населення.

«З сьогоднішнього дня розпочато перевірку всіх укриттів і сховищ по місту Києву», - повідомив в. о. начальника ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій. За його словами, зараз розглядається питання щодо встановлення по Києву вказівників, де саме знаходяться ці укриття.