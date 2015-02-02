У Києві при вході на станції метро встановлять металошукачі
Крім того, до охорони громадського порядку залучатимуть громадськість.
Найближчим часом у київському метрополітені при вході на станції будуть встановлені металошукачі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Начальник ГУ МВС України в м. Київ Олександр Терещук.
Читайте такожНа в'їзді до Києва посилять блокпости
«Найближчим часом такі рамки будуть. Там не рамки, там інші споруди, техніка йде вперед», - заявив він.
Також Терещук повідомив про посилення патрулювання міста. «Якщо в Києві у нас зазвичай 1,5 тис. особового складу, то сьогодні 2,5 тис. особового складу заступає, у тому числі в метрополітені», - сказав він.
Крім того, до охорони громадського порядку залучається громадськість, оскільки працівників міліції не вистачає, зазначив Начальник ГУ МВС України в Києві.