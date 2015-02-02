Проїзд у столичних маршрутках подорожчає до 6 гривень - ЗМІ

КМДА дозволила низці транспортних компаній, що працюють у столиці, підвищити тарифи на проїзд.

Про це пише "Сегодня".

За інформацією видання, слідом за компанією "Союз-авто", підняти ціни в маршрутках зібралися й інші перевізники. Документи на узгодження підвищених тарифів вже подали більше десятка компаній, і багато хто вже отримав на це добро від влади.

Зазначається, що вже цього тижня тарифи на проїзд зростуть на маршрутах №242 (вул. Індустріальна – метро "Лісова") і №496 (лікарня "Феофанія" – метро "Лук'янівська"), які обслуговує ТОВ "Ярославь-Авто". Як заявив перевізник, спочатку ціни з нинішніх 4 грн підвищать до 5 грн, а пізніше – і до 6 грн. Всього компанія обслуговує 20 маршрутів, і на всіх пасажирам доведеться платити більше.

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"На першому етапі ми піднімаємо ціни на двох маршрутах, і поки не до 6 грн, а до 5. На наступному тижні – ще на трьох. І так, поступово, протягом місяця, доведемо до економічно обґрунтованої ціни на інших. До березня всі маршрути вийдуть з новими тарифами. Маршрути з найдовшою відстанню коштуватимуть 6 грн, трохи коротші – 5-5,50 грн, а короткі – 4,5 грн. По 6 грн коштуватимуть ті маршрути, які проїжджають відстань близько 30 км. У нас таких три", – розповів нам директор компанії Ігор Гусак.

Великі перевізники: "Кийтранс-2005", "Універсал-транс", ПП "Авен-Езер" тощо теж кажуть, що погодили в КМДА підвищення цін.

Всі говорять, що розуміють пасажирів, яким тепер більше доводиться платити і за комуналку , і за продукти. Але виходу іншого не бачать: за останній час дуже подорожчали імпортні запчастини, комплектуючі для машин, зросла ціна бензину. Наприклад, автобус коштує $ 50 тис., але в гривнях тепер це два рази дорожче, ніж півроку тому.

За словами голови асоціації приватних перевізників "Столиця" Валерія Липецького, всього в Києві працюють більше 30 приватників, які займаються пасажирськими перевезеннями.

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"Наприкінці минулого тижня відбулося велике зібрання перевізників, де обговорювалося питання підвищення тарифів. Наскільки я знаю, вже близько 10 перевізників подали в КМДА документи з розрахунками, щоб узгодити нові тарифи. Деякі – ще в грудні минулого року. Ті перевізники, які ще не подавали в КМДА розрахунки, будуть це робити найближчим часом. Думаю, протягом лютого тарифи підвищаться у всіх, але до якого рівня, визначає сам підприємець. Тарифи будуть різними – залежно від довжини маршруту, витрат та інших чинників", – сказав нам Валерій Липецький.

Деякі перевізники зізнаються, що чекатимуть підвищення тарифів у метро і "Київпастрансі" (намічено на середину лютого – Авт.), щоб підвищити розцінки в своїх маршрутках разом з ними.

Більшість киян вважає, що 6 грн для маршрутки – дуже дорого.

"Добре, якщо їздити стане комфортніше, але ж сервіс в маршрутках кращим не стане! Чому вони не показують народу свої розрахунки? Скільки в день заробляють, і які у них витрати. Вони скаржаться на збитки, але маршрути ще ніхто не закрив ", – каже киянин Олександр Захаров.