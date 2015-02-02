На в'їзді до Києва посилять блокпости

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник Головного управління МВС України в Києві Олександр Терещук.

«Ми домовилися з Київською міською адміністрацією про те, що ми підсилюємо блокпости на в'їзді в місто Київ. Таких блокпостів вісім», - сказав Терещук.

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За його словами, на блокпостах побудують «невеликі споруди», які будуть захищати особовий склад правоохоронців від куль та гранат. «Буде стояти кілька плит, які будуть захищати працівників міліції, там і снайпери будуть перебувати, тому що ситуація неординарна».

У свою чергу, заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв повідомив, що основна частина цих споруд буде готова вже протягом 7-15 днів.

Нагадаємо, у травні навколо Києва встановили 9 блокпостів з метою недопущення екстремістів в столицю.