У Києві під час акції протесту викрали бійця батальйону «Айдар»

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, Козуба посадили в мікроавтобус та відвезли в невідомому напрямку.

"Чоловіка утримували в машині кілька годин. За словами потерпілого, його тримали зв’язаним, били і катували. Наразі чоловік знаходиться в лікарні", - зазначили в МВС.

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За заявою бійця розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого двома статтями 127 (катування) та 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, раніше ряд ЗМІ повідомили, що нібито добровольчий батальйон "Айдар" збираються розформувати.

30 січня бійці добровольчого батальйону “Айдар” пікетували Міністерство оборони.

Того ж дня прес-службі Міноборони заявили, що організаційні зміни, які відбуваються у батальйоні «Айдар», жодним чином не стосуватимуться особового складу підрозділу.