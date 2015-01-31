На площі у Києві археологи знайшли історичні артефакти
02:37, 31 січня 2015Київ
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Археологи знайшли у ґрунті Поштової площі можливі залишки пристані, якір судна, старовинні монети, а також хрестик та інші речі
BBC Украіна
Серед перших знахідок на Поштовій площі - можливі залишки пристані, якір судна, старовинні монети, хрестик та інші речі, які допоможуть історикам відтворити життя міста у часи середньовіччя, передає ВВС Україна.
Про роботу археологів розповідає науковий співробітник Центру археології Києва Сергій Тараненко.
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