На площі у Києві археологи знайшли історичні артефакти

Археологи знайшли у ґрунті Поштової площі можливі залишки пристані, якір судна, старовинні монети, а також хрестик та інші речі

Серед перших знахідок на Поштовій площі - можливі залишки пристані, якір судна, старовинні монети, хрестик та інші речі, які допоможуть історикам відтворити життя міста у часи середньовіччя, передає ВВС Україна. Про роботу археологів розповідає науковий співробітник Центру археології Києва Сергій Тараненко.

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