Вчора в Києві застрелили офіцера ЗСУ

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби київської міліції Юлія Мусташ.

За її словами, «відомо попередньо, що потерпілий загинув від вогнепального поранення”.

”Потерпілий був військовослужбовцем, слухачем Національного університету ЗСУ. Зараз співробітники Солом`янського райуправління міліції займаються пошуком свідків злочину, але нам поки невідомо, що він робив у тому будинку, куди він направлявся, і невідомо поки, звідки був постріл”, - зазначила Мусташ

Разом з тим кореспонденту УНІАН з компетентних джерел в Міноборони стали відомі деякі подробиці злочину.

Читайте такожУ Сєвєродонецьку вбили міліціонераЗа даними співрозмовника агентства, злочин стався близько 19.30 на вулиці Машинобудівна, 24. «Офіцер (майор) ЗСУ, що мав при собі значну суму грошей, зазнав нападу із застосуванням вогнепальної зброї. Потерпілий на момент злочину був у цивільному. Втікаючи від переслідування, він почав стукати у двері квартир будинку на Машинобудівній, 24. Він встиг сказати мешканцям одного з помешкань, що його поранено, і попросив викликати «швидку». Проте коли лікарі прибули, потерпілий вже помер від поранень», - розповіло джерело в Міноборони.