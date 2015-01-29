У Києві лікарі вимагали у інваліда 50 тисяч гривень хабара за підтвердження інвалідності

14:52, 29 січня 2015
Київ
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У Києві двоє лікарів вимагали у інваліда 50 тис грн хабара за підтвердження інвалідності.

Фото: УНИАН

У Києві викрито голову столичної травматологічної медико-соціальної експертної комісії та хірурга «Консультативно-діагностичного центру», які вимагали 50 тисяч гривень хабара від інваліда 2-ї групи за надання йому безстрокової інвалідності.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, досудове слідство, хід якого перебуває на контролі прокуратури міста Києва, триває.

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