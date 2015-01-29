Кличко скасував рішення Київради про позбавлення пільг УПЦ МП
13:54, 29 січня 2015Київ
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Київський міський голова Віталій Кличко ветував рішення Київської міськради про позбавлення пільг Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).
Кличко скасував рішення Київради про позбавлення пільг УПЦ МП /Фото УНІАН
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації.
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"Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками релігійних та інших переконань. До того ж, коли сьогодні у суспільстві і так напруга, ми не повинні створювати підстав для розколу за ознаками національності, мови чи релігії", - сказав мер Києва.
Він зазначив, що як міський голова вже підписав проект рішення про скасування цієї дискримінаційної норми.
Нагадаємо, вчора депутати Київради своїм рішенням позбавили УПЦ МП пільгової ставки податку на нерухомість.
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