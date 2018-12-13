Кличко: ухвалений Київрадою бюджет на 2019 рік на 5 мільярдів більше, ніж цьогорічний

За словами Віталія Кличка, у міста ще є потенціал, аби ще збільшити надходження до столичного бюджету.

Ухвалений бюджет на 2019-й рік - це збалансований кошторис для подальшого розвитку столиці.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на засіданні Київради.

Запропонований проект бюджету міста Києва на наступний рік підтримали 87 депутатів Київради. Мер зазначив, що кошторис столиці на 2019-й рік складатиме понад 57 млрд грн. - на 5 мільярдів більше, ніж цьогорічний.

«Цей документ дуже важливий для подальшого розвитку нашого міста. В ньому враховані інтереси кожного мешканця столиці. І мені приємно відзначити, що з року в рік кошторис Києва збільшується. Ці кошти ми направляємо на медицину, освіту, соціальний захист, розвиток інфраструктури, реформування системи ЖКГ», - заявив Кличко.

Мер столиці подякував всім депутатам Київради та керівникам департаментів КМДА за ефективну роботу над проектом бюджету. За його словами, у міста ще є потенціал, аби ще збільшити надходження до столичного бюджету.

«В нас є багато напрямків для збільшення надходжень до бюджету. Це, наприклад, - збільшення надходжень і від туристичних зборів, і від впровадження цивілізованої системи паркування, і від прозорих конкурсів на розміщення торгових точок», - підкреслив мер.

Традиційно найбільше коштів заплановано спрямувати на сферу освіти. Фінансування цієї галузі передбачене на рівні 17,9 млрд грн. На охорону здоров’я заплановано спрямувати – 10,7 млрд грн, на соціальний захист киян – 8,8 млрд грн, на транспортну інфраструктуру – 6,9 млрд грн, на житлово-комунальне господарство – 5,5 млрд.