У Києві на Сирці будують висотку навколо ліхтарного стовпа - ЗМІ

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив киянин Микола Конопленко, пише Наш Київ.

«Ось так забудовники забудовують наш улюблений Київ! І при цьому цинічно прикриваються патріотизмом! (увага на жовто-блакитний паркан). Так, ви не помилилися - це перший у світі будинок, який побудований навколо ліхтарного стовпа!», - пише Микола Конопленко.

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При цьому він зазначає, що житловий комплекс «Молодіжна ініціатива» будується з порушеннями законодавства і правил безпеки.

«Я не буду довго розповідати, що спочатку це диво будівництва в столиці "європейської" України оформили як реконструкцію приватного житлового будинку. Про те, що на цьому схилі з підземними водами і близькістю (50 метрів) до залізничної гілки не можна зводити більше 4-поверхових будівель», - підкреслив Микола Конопленко.