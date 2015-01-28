Київрада скасувала пільги на землю для УПЦ Московського патріархату

Київська міська рада скасувала для Української православної церкви Московського патріархату пільгову ставку податку за землю.

Як передає кореспондент УНІАН, за таку пропозицію депутатів Київради Олександра Семеменка та Олександра Харченка проголосували при прийнятті бюджету столиці на 2015 рік 78 депутатів.

Своїм рішенням Київрада виключила УПЦ МП з переліку релігійних конфесій, яким надаються пільги з оплати даного податку.

Зокрема, як зазначив Семененко, пояснюючи свою пропозицію: «Ми чудово розуміємо позицію церкви Московського патріархату, яка виступає проти України, а також підтримує ЛНР і ДНР». У свою чергу Харченко додав, що священики УПЦ МП в зоні АТО ведуть антиукраїнську пропаганду, а також відмовляються відспівувати загиблих воїнів, які відстоюють єдність країни.

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Мер Києва, голова Київської міськдержадміністрації Віталій Кличко вже заявив, що вважає рішення Київради про скасування пільгової ставки податку на землю для Української православної церкви Московського патріархату неконституційним.

"Я розумію, що існує емоційна складова. Ми розуміємо, що Україна знаходиться в екстремальних умовах, і дуже багато хто приймає рішення, керуючись емоціями. Сьогодні депутати прийняли рішення по процентній ставці на землю і нерухомість... За це рішення (позбавлення пільг УПЦ МП - УНІАН) я не голосував. Воно не має своєї правової сили, оскільки порушує Конституцію", - сказав Кличко.

За його словами, відповідно до регламенту Київради, мер може внести впродовж 5 днів зауваження до рішення, а депутати мусять його переглянути.