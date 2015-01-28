Київрада затвердила бюджет столиці на 2015 рік

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали 85 депутатів зі 109 зареєстрованих у сесійній залі.

Доопрацьований проект бюджету представив депутатському корпусу начальник Департаменту фінансів КМДА Володимир Репік.

У розділі доходів зазначається, що надходження загального фонду бюджету Києва становитимуть 20 722 814,8 тис. грн, спеціального фонду - 1 492 397,2 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку 665 000,0 тис. грн .

Згідно з документом, видатки загального фонду бюджету Києва затверджені в обсязі 17 423 519,0 тис. грн , видатки спеціального фонду – 2 877 940,0 тис. грн.

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У розділі надходжень міського бюджету очікується, зокрема, що податкові надходження складуть 12 202 379 грн, в тому числі податок на майно – 2 522 000 грн (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 50 тис. грн; земельний податок – 770 400 грн; орендна плата – 1 562 400 грн з юридичних осіб та 26 400 грн з фізичних осіб; транспортний податок – 72 тис; збір за паркування 55 тис грн; туристичний збір – 9 810 грн; єдиний податок – 1 300 тис. грн). Неподатковані надходження в бюджеті міста прогнозують в обсязі 1 097 018 грн.

За інформацією голови Постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрія Страннікова, в бюджеті міста передбачені витрати: на охорону здоров'я – 3 млрд 566 млн грн; на соціальний захист – 3 млрд 557 млн грн; на обслуговування боргу – 1 млрд 964 млн грн; на державне управління - 577 млн грн; культуру і мистецтво - 628 млн грн; на житлово-комунальне господарство - 543 млн грн; на транспорт і зв'язок - 962 млн грн; на освіту – 5 млрд 190 млн грн (враховуючи субвенцію з держбюджету).

Офіційні трансферти в бюджет складуть 8 215 414,8 грн – держсубвенція. В тому числі освітня субвенція – 2 058 250,6 грн; медична – 2 962 252,8 грн.

На закупівлю ліків та витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я держсубвенцією передбачено 1 263,7 грн, на забезпечення надання швидкої меддопомоги – 6 531,9 грн.

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Цільові фонди в надходженнях бюджету складають 217 900 грн, пайова участь власників тимчасових споруд – 75 тис. грн; від розміщення реклами – 125 900 грн.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня Київрада взяла до розгляду першу редакцію проекту бюджету Києва на 2015 р., напрацьовану виконавчим органом Київради – КМДА, з обсягом надходжень 22 159 112,0 тис. грн, видатки були визначені у сумі 20 245 359,0 тис. грн.