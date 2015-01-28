Влада Києва не скасовуватиме пільги на проїзд до літа

Пільги на проїзд у громадському транспорті Києва ще деякий час залишаться без змін, незважаючи на підвищення вартості проїзду.

Про це сьогодні заявив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов, повідомляє кореспондент LB.ua.

"До 1 червня нічого не зміниться", - сказав Ніконов, коментуючи пільги на проїзд у громадському транспорті.

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"В майбутньому ми плануємо залишити пільги тільки пенсіонерам, 50% від вартості проїзду для студентів та школярів, для постраждалих від Чорнобильської аварії та деяких інших груп населення. А в цілому це будуть більше адресні дотації", - сказав Ніконов.

Нагадаємо, з середини лютого в Києві вдвічі подорожчає проїзд у комунальному транспорті: в метро - з 2 до 4 грн., в наземному транспорті - з 1,5 до 3 гривень. Точну дату введення нових тарифів ще не озвучено.