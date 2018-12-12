Білоцерковець: місто впроваджує нову доступну для киян програму співфінансування ремонту будинків

За його словами, за три роки роботи програма вже неабияк показала свою ефективність.

Київська міська державна адміністрація впроваджує нову доступну для киян програму співфінансування ремонту багатоквартирних будинків.

Про це повідомив радник мера Києва та народний депутат Дмитро Білоцерковець на сторінці в соціальній мережі Facebook.

«З бюджету Києва на 2019 рік планується виділити 100 мільйонів гривень на програму енергоефективності 70/30. Це вдвічі більше, ніж цього року, коли було виділено 50 мільйонів. 70/30 передбачає виконання енергоефективних заходів у житлових будинках ОСББ та ЖБК, коли 70% вартості робіт оплачує місто, а 30% збирають мешканці», – написав парламентар.

За його словами, за три роки роботи програма вже неабияк показала свою ефективність.

«Так, жителі одного з будинків на проспекті Перемоги у межах дії програми встановили індивідуальний тепловий пункт. Внаслідок цьоговартість опалення зменшилась на 60%, а витрачені гроші повернулися мешканцям будинку менш ніж за один опалювальний сезон. І це при тому, що зазначеному будинку майже 50 років!» – відзначив народний депутат.

Політик повідомив, що й це не межа, адже цього року створена ще одна, нова програма капітальних ремонтів багатоквартирних будинків будь-якої форми управління.

«Це створює більше можливостей для мешканців, адже діє для будинків, де немає ОСББ чи ЖБК. Крім того, важливо, що більш гнучкою та доступною для киян є пропорція фінансування: модернізація та заміна ліфтів – 95% міський бюджет та 5% коштів мешканців, капітальний ремонт покрівель – 90% міський бюджет та 10% коштів мешканців, ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж – 85% міський бюджет та 15% коштів мешканців», –підкреслив Дмитро Білоцерковець.

Він відзначив, що на цю програму в бюджеті міста-2019 закладається фінансування в розмірі 30 мільйонів гривень.

«Об’єм фінансування цих двох програм є лише початком! Місто готове й надалі, за умовикоригування, наповнювати їх додатковим фінансуванням, якщо буде попит з боку мешканців будинків, в чому особисто я не сумніваюсь», – резюмував парламентар.