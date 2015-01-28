Підпал кінотеатру "Жовтень": кримінальну справу проти двох підозрюваних направили до суду

Прокуратура Подільського району Києва затвердила і направила до суду обвинувальний акт щодо двох студентів 20-ти та 24-х років, яких підозрюють у підпалі столичного кінотеатру «Жовтень».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що 29 жовтня минулого року вказані молодики, намагаючись зірвати показ кінострічки, запустили у приміщенні кінотеатру фаєри, що у подальшому призвело до масштабної пожежі всієї будівлі, йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що злочин було скоєно з хуліганських мотивів. Свою провину підозрювані визнають повністю, повідомили в прокуратурі.

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Як зазначається, студентів судитимуть за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї та бойових припасів) Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт процесуальним керівником у кримінальному провадженні направлено до Голосіївського райсуду столиці для розгляду по суті, уточнили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня 2014 року у кінотеатрі «Жовтень» на Подолі сталася пожежа, ліквідація якої тривала п’ять годин. Будівля кінотеатру зазнала значних пошкоджень.

За підозрою у підпалі кінотеатру правоохоронці затримали двох студентів. Згідно з рішенням суду, на час досудового розслідування вони перебувають під домашнім арештом.