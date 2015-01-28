У лютому подорожчає проїзд у київському транспорті

«Приблизно в середині лютого», - повідомив він журналістам у середу в кулуарах Київради.

За його словами, відповідне розпорядження КМДА буде підписано в перших числах лютого, однак безпосередньо дату підвищення тарифів визначать самі перевізники, пише Forbes.

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«Ми дамо якийсь час киянам, щоб люди звикли», - пояснив він.

Нагадаємо, згідно з проектом розпорядження, оприлюдненому на сайті КМДА, вартість однієї поїздки в метро планується збільшити з 2,0 до 4,0 грн, в автобусі, тролейбусі, трамваї - з 1,50 до 3,0 грн.