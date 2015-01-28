Зоозахисники закликають закрити в Києві незаконний дельфінарій

Представники зоозахисних організацій наголошують на необхідності припинити діяльність дельфінарію «Немо» в столиці, ухвали про прининення діяльності якого винесли вже два суди.

Про це представники зоозахисних організацій оголосили під час прес-конференції в УНІАН.

Президент Асоціації зоозахисних організацій України (АЗОУ) Ася Серпінська зазначила, що Київський еколого-культурний центр та АЗОУ звернулися до мера Києва Віталія Кличка щодо цього дельфінарію.

У зверненні зазначається, що 2 липня 2012 року Одеський окружний адміністративний суд заборонив київському дельфінарію «Немо» надавати культурно-розважальні послуги.

2 липня 2014 року Вищий господарський суд України виніс ухвалу про знесення самовільної споруди на проспекті Глушкова, 9 у Голосіївському районі Києва, яка експлуатується під дельфінарій «Немо».

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Обидва ці судові рішення, підкреслила Серпінська, досі не виконано. «Адміністрація київського дельфінарію «Немо» нахабно не виконує рішення двох судів, дельфінарій продовжує незаконно працювати. Київ наповнений незаконною рекламою даного дельфінарію, його відвідувачі ставлять під загрозу своє здоров’я і життя, дельфіни піддаються жорстокому ставленню», - йдеться у зверненні.

Наголошується, що цей дельфінарій, як і більшість збудованих за останній час, збудований «із порушеннями законодавства, самовільно, шляхом самозахоплення земельної ділянки».

«Цей дельфінарій не має повного пакету документів на право власності на дельфінів, документів про їхнє походження, ветеринарних і санітарних довідок», - говориться у зверненні, яке оголосила Серпінська.

Крім того, додала вона, у дельфінарії не витримується ні необхідний об’єм води, необхідний у розрахунку на одну тварину, ні режим водообміну, гідрохімічні показники (фізичні параметри води та повітря).

Серпінська наголосила, що низка країн світу вже заборонили дельфінарії, як заклади, які не відповідають життєвим потребам дельфінів.

«Асоціація зоозахисних організацій України і Київський еколого-культурний центр вимагають пояснити громадськості, чому на території міста ігноруються рішення одразу двох судів України, і розібратися, хто продовжує кришувати незаконний бізнес з дельфінами в місті Київ», - наголошується у зверненні.

У свою чергу, директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко наголосив, що сонарні хвилі, за рахунок яких орієнтуються дельфіни, відбиваючись від пласких стін дельфінарію, завдають дельфінам болю. Крім того, дельфіни постійно знаходяться в умовах стресу, їх експлуатують, наголошують зоозахисники. Від хлору, яким очищають воду у дельфінарії, у дельфінів погіршується зір та страждає шкіра. Також, оскільки у природі дельфіни плавають родинними групами, в неволі вони страждають від самотності, нудьги та монотонності. Крім того, в природі дельфіни протягом доби долають 160 км і пірнають на глибину до 200 метрів. Жоден дельфінарій не здатен забезпечити їм таких можливостей, наголошують зоозахисники.

Вони зауважують, що в природі дельфін-афаліна живе 25-30 років, а в неволі – 3-5 років. При цьому, в неволі вони вкрай рідко розмножуються.

За словами Борейка, дельфінарій є небезпечним не лише для тварин, але і для людей. «У будь-який момент місце, куди приходить величезна кількість жінок із дітьми, може обвалитися, може відбутися пожежа. Люди просто можуть там під час купання наковтатися різноманітних хвороботворних мікробів, так як ця організація діє у Києві повністю незаконно», - сказав він.

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«Архітектурна інспекція нам прямо відповіла, що даний дельфінарій... дозвіл на виконання будівельних робіт не видавався, в експлуатацію об'єкт інспекцією не приймався», - зазначив Борейко.

Також, за його словами, «санстанція приїздить, знаходить незаконне існування даного дельфінарію, опломбує перший раз у 2011 році, другий раз - у 2012 році». «Директор дельфінарію приходить, зриває пломби і продовжує працювати. Інспекція пише, що «ми кілька разів закрили, а пломби були зірвані, тому ми звернулися до Голосіївської прокуратури», - сказав Борейко, демонструючи документи.

Він також зазначив, що є рішення Державної екологічної інспекції від 2010 року. Державна екологічна інспекція пише, що «ми винесли рішення, опломбували, директора кілька разів штрафували, однак ми нічого зробити не можемо, тому що дирекція не виконує наших рішень», - сказав зоозахисник.

УНІАН звернувся за коментаром до дельфінарію з приводу озвученої зоозахисниками інформації, проте у Відділі реклами і PR порадили направляти питання у письмовому вигляді на електронну пошту.