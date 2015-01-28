Київрада підтримала заяву Ради про визнання Росії державою-агресором

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною пропозицію виступив на початку пленарного засідання Київради мер Києва Віталій Кличко.

Рішення підтримали 105 із 109 зареєстрованих у залі депутатів.

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Київрада затвердила заяву про підтримку звернення ВР до ООН та інших міжнародних інституцій, у якій ідеться, що в останні тижні «ми стали свідками значного посилення терористичних дій так званих «ДНР» та «ЛНР», що призвели до втрат серед цивільного населення у Волновасі і Донецьку, Маріуполі та Дебальцевому».

Також у заяві зазначається, що «тисячі киян захищають нашу країну в лавах ЗСУ та МВС, СБУ, Прикордонної служби та добровольчих батальйонів. Також тисячі волонтерів цілодобово віддають свої сили для допомоги бійцям АТО та постраждалим мирним громадянам».

Київська міська влада звертається до всіх киян, громад міст-побратимів, усієї української та міжнародної спільноти підтримати дії української влади, спрямовані на встановлення миру в Україні та покарання винних, йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила заяву про визнання Російської Федерації країною-агресором і закликала світову спільноту підтримати це рішення.