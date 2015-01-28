У Києві розслідують справу проти екс-міліціонера, що стріляв у бійця АТО

Як повідомил УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, встановлено, що біля магазину на проспекті Правди у Подільському районі між двома компаніями нетверезих чоловіків відбулася сутичка, у ході якої постраждало двоє осіб. Одним з них виявився 27-річний боєць АТО. Йому вистрелили у груди, а його товариша вдарили пістолетом по голові.

Наразі обидва постраждалих перебувають під наглядом лікарів. Загрози їхньому життю не має.

Як з’ясувалося у ході досудового розслідування, постріл здійснив 35-річний киянин, який два роки тому звільнився з органів внутрішніх справ. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганські дії, вчинені із застосуванням вогнепальної зброї) та обрано запобіжний захід.

Читайте такожГоловного міліціонера Київщини Голомшу люструвалиСлід зазначити, що під час досудового розслідування буде детально досліджено усі обставини цієї події. Зокрема, перевірена інформація свідків щодо можливої причетності до вчиненого злочину діючих працівників міліції.

Розслідування даного кримінального провадження проводить слідчий відділ прокуратури міста Києва. Його хід перебуває на особистому контролі очільника столичної прокуратури.