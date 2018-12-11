У Київському метро пройшла промо-акція на підтримку r'n'b

У п'ятницю та понеділок відразу на семи станціях столичного метро пройшла танцювальна промо-акція за участю молодих талановитих r'n'b денсерів. Промо-акція набула широкого розголосу в Інстаграмі. Тисячі шанувальників r'n'b підтримали її в мережі постами з хештегом #кайфуйтанцуй.

Як з'ясували кореспонденти УНІАН, промо-акція була організована в підтримку нового кліпу "Тайфун" українського r'n'b співака Way D. Акція відразу ж була підхоплена фанатами сучасної танцювальної музики і засобами масової інформації.

Раніше український виконавець Way D представив свій дебютний сингл "Тайфун". Судячи з відгуків в соцмережах, сингл сподобався молоді, яка цінує свіжу, нешаблонну музику, він також отримав позитивні відгуки музичних критиків.

Акція пройшла на станціях пл. Льва Толстого, Палац спорту, Майдан Незалежності, Хрещатик, КПІ, Золоті ворота, Театральна. Перехожі в метро діставали свої гаджети щоб зробити селфі на тлі танцюристів, а деякі, найсміливіші, пробували самі танцювати під запальні біти.

"Сьогодні навколо стало занадто багато політики, багато людей пригнічені економічними і політичними труднощами в країні. Молоді зараз важко - ми живемо в часи змін. Єдиним орієнтиром, який не дасть заблукати в океані інформації - цінності людини. Way D співає про своє бачення світу, про свої переживання сподіваючись, що комусь це допоможе зробити правильний вибір, "- заявили організатори промо-акції.

Way D поки ще не дуже відомий українській публіці, однак зараз йде підготовка ряду великих інтерв'ю для українських музичних видань, з яких любителі сучасної молодіжної музики зможуть дізнатися більше про цього артиста і автора пісень. Кліп вже викладений у відкритий доступ. Підтримати молодого виконавця ви можете підписавшись на його сторінки в Інстаграм (@way_d_off) і канал на YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCCjef6dngYIpN35AhjmLIzw.

Way D 23 роки, музикою він активно займається з 10 років. Головні цінності, до яких прагне артист у своїй творчості - це свобода, реалізація свого потенціалу і служіння ідеалам краси.