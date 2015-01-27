У Києві посилять захист мостів, естакад і стратегічних об'єктів

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Ми повинні підвищити рівень безпеки жителів міста і оперативно протидіяти можливим провокаціям. Сьогодні, як ніколи, дуже важлива роль служби безпеки та силових відомств. Нам потрібно зробити все для забезпечення охорони об'єктів масового скупчення людей і об'єктів стратегічного значення, які забезпечують життєдіяльність нашого міста, а також виробити алгоритм дій для запобігання можливих провокацій на території столиці»,- сказав він.

Читайте такожВ Україні створено Держкомісію з надзвичайних ситуацій і техногенно-екологічної безпеки

Кличко дав доручення головним управлінням МВС і СБУ в Києві і області, керівникам підприємств і структурним підрозділам міської адміністрації підвищити рівень безпеки громадян і захист стратегічних об'єктів у Києві, посилити відповідальність за стан пожежної та техногенної безпеки на об'єктах інфраструктури столиці.

Також Кличко доручив посилити охорону інфраструктурних об'єктів - мостів, естакад, інженерних мереж, провести інструктаж з приватною охороною торгово-розважальних комплексів, а керівникам найбільших підприємств Києва мер доручив провести навчання з працівниками з першочергових дій на випадок терористичних актів.