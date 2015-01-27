Міліція зупинила в Києві незаконне будівництво чотирьох житлових комплексів

Працівники Головного слідчого управління МВС України спільно з Департаментом державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України зупинили незаконне будівництво в Києві чотирьох житлових комплексів.

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Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, у результаті проведених слідчих дій зупинено будівництва житлових комплексів «Перлина Троєщини», «Сосновий бір», «Східна брама» та «Мозаїка», які здійснюються без дозвільних документів, та вилучено будівельну техніку.

Досудове розслідування у відкритому з цього приводу кримінальному провадженні триває.