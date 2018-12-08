Спецтехніка готова оперативно приступити до роботи у разі погіршення погоди - КМДА

Готові до роботи також бригади з ручного прибирання.

У зв’язку з прогнозованим Укргідрометцентром погіршенням погодних умов спецтехніка КК «Київавтодор» розташована на вихідних позиціях та готова оперативно приступити до роботи. Про це повідомили у комунальній корпорації.

Готові до роботи також бригади з ручного прибирання. Разом з малогабаритною спецтехнікою (тракторами, мінінавантажувачами, машинами «Bucher») вони забезпечуватимуть обробку протиожеледними матеріалами та прибирання від снігу тротуарів, зупинок громадського транспорту, підходів до наземних та підземних пішохідних переходів, які обслуговуються шляхово-експлуатаційними підприємствами «Київавтодору».

Фахівці «Київавтодору» наголошують, що наразі головне завдання – не допустити ожеледицю на дорогах та вулицях міста, адже погодні умови – мокрий сніг та температура повітря близько 0°С–1°С – швидко перетворюють вологий асфальт на ковзанку. Вже проведено обробку протиожеледними матеріалами найбільш вразливих до утворення ожеледі ділянок вулично-дорожньої мережі – мостів, шляхопроводів, спусків та підйомів.

Комунальна корпорація «Київавтодор» звертається до водіїв із проханням бути уважними та обережними на дорогах, дотримуватись правил дорожнього руху та не залишати свої автомобілі на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.