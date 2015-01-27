Жителів Бортничів попередили про можливий спалах гепатиту А

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

У КМДА повідомили, що випадків захворювання вірусним гепатитом А в Бортничах поки не зафіксовано.

Разом з тим, глава столичної СЕС Олег Рубан порадив місцевим мешканцям пройти вакцинацію проти вірусного гепатиту А. За словами заступника голови КМДА з питань медицини Михайла Радуцького, міська влада готова забезпечити необхідними вакцинами.

«В залежності від кількості жителів, які виявлять бажання пройти вакцинацію, ми забезпечимо необхідну кількість вакцини. Зазначу, що щеплення жителів Бортничів буде здійснюватись безкоштовно», - сказав заступник голови КМДА.

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За даними санепідслужби, вже близько 500 осіб виявили бажання вакцинуватися.

Гепатит А (також Хвороба Боткіна) - гостре інфекційне захворювання печінки, яке викликає вірус гепатиту А. Вірус добре передається через заражену їжу і воду.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня було госпіталізовано близько 50 осіб з захворюванням гострою кишковою інфекцією, у тому числі близько 40 дітей з числа жителів мікрорайону Бортничі.

За офіційними даними Головного управління санітарно-епідеміологічної служби в Києві, вода з водопроводу мікрорайону Бортничі була заражена збудником кишкової інфекції.