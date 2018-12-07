Суд виправдав власницю кафе, яку обмовили загарбники будинку на вулиці Рейтарській 8Б

Суд виправдав дівчину, оскільки ніхто з тих, хто висунув проти неї звинувачення, не з'явився на жодне зі слухань.

Вчора вранці відбулося засідання Шевченківського районного суду м. Києва, який розглядав справу Марії Харпатіної, власниці кафе Hidden в арт-просторі в центрі столиці.

Суд виправдав дівчину, оскільки ніхто з тих, хто висунув проти неї звинувачення в нібито незаконній торгівлі алкоголем, не з'явився ні на це слухання, ні на попередні. Про це написав відомий громадський діяч Сергій Бригадир в Facebook.

Звинувачення проти 23-річної Марії, яка раніше була волонтером в зоні АТО, а потім зайнялася підприємництвом, висунули загарбники будівлі за адресою вул. Рейтарська 8Б, в якому знаходилося арт-простір та кафе.

Як повідомляє «Обозреватель», це ультраправі радикали, яких направляє нинішній орендар будівлі галерист Леонід Комський. Причиною його дій, як вважають автори статті, є виявлена власниками будівлі фінансова неохайність при здачі площ в суборенду, а основний намір полягає в тому, щоб забрати будинок у законних власників.

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За даними розслідування «Обозревателя», «активісти»-загарбники будівлі на чолі з колишнім співробітником «Київблагоустрою» (звільненим за підозрою в корупції), викинули Марію Харпатіну на вулицю за те, що вона попросила у Леоніда Комского документальне підтвердження його статусу «генерального» орендаря. При цьому дівчині погрожували фізичною розправою, а коли вона викликала поліцейських, їй безпідставно звинуватили в адміністративному правопорушенні, що загрожує штрафом у 480 тис. грн.

Однак у соціальних мережах почався рух на підтримку Харпатіної, на її захист виступила громадська організація із захисту прав жінок-підприємниць TOP NOTCH, активістки якої дарували всім недоброзичливцям дівчини плюшевих ведмедиків.

У підсумку відомий громадський діяч Сергій Бригадир в Facebook повідомив, що "правда перемогла" .

«Свідки по справі з боку рейдерів Ковжун і Виговський, жодного разу вони на суд не з'явилися. Тому що недопитки, зібрані по всіх офісах, були підкинуті, а підтверджувати свої брехливі слова на суді - це вже кримінальна відповідальність", - написав він.