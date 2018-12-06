КМДА: заяви про забудову вулиці Рейтарській - необгрунтовані чутки

Інформація про плани забудови Рейтарській не відповідає дійсності, заявили в Київраді.

Інформація про плани забудови земельної ділянки в районі вулиці Рейтарської та провулку Георгіївського в історичному центрі Києва, поширена активістами «Речовий доказ», не відповідає дійсності. Про це повідомила прес-служба КМДА за підсумком засідання робочої групи, створеної постійною комісією Київради з питань екологічної політики.

«Наміри забудувати зелену зону біля будинків по вул. Рейтарській, 10-12 неподалік від пров. Георгіївського - лише необгрунтовані чутки», - йдеться у повідомленні.

За словами секретаря комісії Олексія Новікова, жодних офіційних підстав для конфлікту не було і немає, оскільки ділянка знаходиться в буферній зоні Софійського собору, де будь-яке нове будівництво неможливе апріорі.

Зазначається, що слова секретаря Комісії підтверджують відповіді на депутатські запити профільних департаментів КМДА, керівники яких поінформували, що не видавали жодних дозволів на будівництво в районі вул. Рейтарської та пров. Георгіївського.

«Відповідно до вимог чинного законодавства України про збереження історичного вигляду Києва, у буферній зоні заборонено не тільки будівництво, але також реконструкція будинків із збільшенням поверховості», - наголосив Олексій Новіков.

У висновках робочої групи зазначено, що законним користувачем земельної ділянки є ТОВ «Глобал Інвест», яке володіє будівлею за адресою пров. Георгіївський, 9а-а2 і до якого після придбання цього майна право користування ділянкою перейшло від попереднього власника в тому ж обсязі.

«Землекористувач належним чином сплачує земельний податок, земля використовується, як і передбачено законодавством, виключно для обслуговування будівлі, ніяких будівельних робіт ця компанія проводити не планує. Зате ТОВ «Глобал Інвест» планує впорядкувати цю ділянку: висадити нові дерева, посіяти траву, прокласти пішохідні доріжки», - повідомили в прес-службі Київради.

Також робоча група зазначила принципову неможливість надати зазначеному земельній ділянці статус скверу.

«Оскільки інформація, надана ініціативною групою щодо намірів ТОВ «Глобал Інвест» забудувати земельну ділянку, не була підтверджена департаментами КМДА, а виконавчими органами Київської міської державної адміністрації не було видано жодного дозвільного документа та від землекористувача не надходили які-небудь заявки на отримання таких дозволів, робоча група прийняла рішення відмовити в реалізації ініціативи створення на відповідній ділянці скверу», - йдеться у протоколі засідання робочої групи.

У прес-службі Київради зазначили, що після прийняття відповідних письмових висновків діяльність робочої групи офіційно завершена.

До її складу під керівництвом секретаря комісії Олексія Новікова входили жителі мікрорайону, громадські діячі, представник ТОВ «Глобал Інвест» (компанії-власника нежитлової будівлі за адресою пров. Георгіївський, 9а-а2, на закріпленій за яким території знаходиться відповідна зелена зона).

Перевірка інформації проводилася на підставі звернення активістів, які захопили влітку 2018 року будівлю по вулиці Рейтарська, 8Б під виглядом культурного опору. Серед них - один з орендарів будівлі, власник галереї «Дукат» Леонід Комський. Напередодні в інтерв'ю «Українській правді» він запевняв, що власники будівлі «за безцінь викупили цілий квартал від Рейтарської до вулиці Стрілецької з нібито призначенням під забудову».