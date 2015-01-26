Завтра в урядовому кварталі посилять заходи безпеки
Завтра в урядовому кварталі столиці правоохоронці посилять заходи безпеки.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, 27 січня в центральній частині Києва заплановано проведення заходів з масовою участю громадян, відповідно до раніше поданих заявок.
У зв'язку з цим столична міліція посилить охорону громадського порядку під час проведення вказаних акцій.
Правопорядок біля законодавчих органів України підтримуватимуть понад 1 тис. працівників міліції структурних підрозділів ГУ МВС України в місті Києві та представників ГФ «Київська міська варта».
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Правоохоронці зазначають, що реагуватимуть на будь-які прояви неповаги до Закону та вчинення правопорушень незалежно від статусу та політичних поглядів осіб, які їх порушують