Будівельники виконали річний план робот по Подільсько-Воскресенському мосту - КМДА

На Подільсько-Воскресенському мосту змонтована і встановлена остання з Рибальського півострова найбільш складна пропелерна ферма.

На Подільсько-Воскресенському мосту змонтована одна з найбільш складних конструкцій.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови КМДА Дмитро Давтян, повідомляється на офіційному сайті КМДА.

«У Києві сніжно і морозно, а на Подільсько-Воскресенському мосту працюють до сутінок – змонтована і встановлена остання з Рибальського півострова найбільш складна пропелерна ферма. Ще кілька днів її треба регулювати для встановлення у проектне положення, після чого спеціалісти зможуть приступити до зварювання», – повідомив посадовець.

Читайте такожСтворення агломерації Києва дасть можливість розвитку усіх її учасників – КМДА

За його словами, виконання цієї роботи фактично завершує річний план.

«Упродовж року спеціалістам вдалося змонтувати заплановані 11 в’язів, а це означає, що вже наступного року міст можна буде встановити у проектне положення. Якщо для спостерігача це просто поліпшить зовнішній вигляд, то спеціалісти знають – встановлення в’язів і проектне положення моста – це один із важливих технічних кроків», – наголосив Дмитро Давтян.