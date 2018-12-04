Комунальники за два дні прибрали з вулиць Києва 5,5 тисяч тонн снігу - КМДА
21:22, 04 грудня 2018Київ
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Переважно такі роботи проводяться у нічний час доби, щоб не ускладнювати трафік.
Комунальники вивезли з вулиць Києва 5,5 тисяч тонн снігу / фото kyivcity.gov.ua
Упродовж 2-3 грудня підприємства КК «Київавтодор» вивезли зі столичних вулиць та доріг 5631 тонну снігу.
Як повідомили у комунальній корпорації, під час снігопаду головним завданням для дорожників є очищення вулично-дорожньої мережі від снігу, а після завершення «гарячої фази» прибирання – вивезення снігу.
Переважно такі роботи проводяться у нічний час доби, щоб не ускладнювати трафік. Удень – виконуються у вихідні дні та на ділянках вулично-дорожньої мережі, які не потерпають від перенавантаження автотранспортом.
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