У Києві відкрилася виставка до Дня пам'яті жертв Голокосту

Як передає кореспондент УНІАН, в експозицію входять 300 експонатів, серед яких є документальні матеріали учасників визволення Аушвіцу.

Виставку відкрили міністр культури В'ячеслав Кириленко, голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович та директор музею історії Великої Вітчизняної війни Іван Ковальчук.

Міністр Кириленко зазначив, що можна провести паралелі між злочинами в концтаборі та сьогоднішніми подіями на сході України: "Умови, в яких перебувають українські полонені, та знущання над ними тільки підтверджують, що між німецьким нацизмом і теперішнім російським імперіалізмом практично не залишилось відстані".

Читайте такожМЗС Польщі показало фільм про українця, який звільняв ОсвенцимУ свою чергу В'ятрович закликав вшановувати загиблих у концтаборі та пам'ятати про них, тому що "пам'ять є запорукою, що злочини такого масштабу не будуть повторюватись".

*** Аушвіц-Біркенау - один із найбільших нацистських концтаборів, що існував з кінця травня 1940 до січня 1945 біля міста Освенцима (Польща).

Комплекс об'єднував групу концтаборів, найбільші з яких: Аушвіц І, адміністративний центр; Аушвіц II (Біркенау), «табір смерті»; Аушвіц III, робочий табір.

Сучасні історики збігаються у думці, що в Освенцимі було знищено від 1,1 до 1,6 мільйона осіб, значну частину з яких складали євреї. Ця оцінка була отримана непрямим шляхом, для чого проводилось вивчення списків на депортацію та підрахунок даних про прибуття потягів з в'язнями у Освенцим.

Табір був звільнений радянськими військами 27 січня 1945 року.