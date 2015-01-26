Ціни на хліб у Києві не будуть підвищуватися 3 роки

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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«Це стало можливим завдяки підписанню міською владою з виробником хлібобулочних виробів інвестиційного договору щодо створення мережі торгових точок з продажу хліба, що користується найвищим споживчим попитом. За умовами договору, ціна на такий хліб не буде збільшуватися протягом трьох років»,- йдеться в повідомленні КМДА.

У КМДА зазначили, що ціна на хліб «Український» складе 5,25 грн, на «Пшеничний» - 4,05 грн та на батон «Київський» - 4,15 грн.