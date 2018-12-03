У Києві в рамках проекту "Лікар у Вашому домі" проведено понад 50 тисяч обстежень - КМДА

Микола Поворозник нагадав, що в рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом "Лікар у Вашому домі".

Від початку дії проекту "Лікар у Вашому домі" проведено 50 217 обстежень, а за минулий тиждень - 1341 обстеження.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"За результатами обстежень 882 особи із 1341 мають надмірну вагу, у 672 обстежених виявлено підвищений артеріальний тиск, у 170 осіб – високий рівень цукру крові, а у 339 осіб - високий рівень холестерину", - розповів Микола Поворозник.

За його словами, минулого тижня здійснено 104 виїзди мультидисциплінарних бригад, усього від початку дії проекту здійснено понад 4500 виїздів.

"До складу бригад входять лікар і медсестра первинної ланки та вузькопрофільні спеціалісти. Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до людей, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу", - зауважив Микола Поворозник.

Він нагадав, що в рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом "Лікар у Вашому домі", які розміщені в усіх районах міста. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла.