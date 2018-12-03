У Києві спецтехніка цілодобово прибирає вулиці від снігу

«Київавтодор» просить власників не залишати автомобілі у непередбачених для цього місцях, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки

Сьогодні вночі підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» продовжували роботи з прибирання та вивезення снігу зі столичних вулиць та доріг. На світанку були оброблені протиожеледними матеріалами мости, шляхопроводи та вулиці зі складними умовами руху.

Про це повідомили у КК «Київавтодор».

Суттєву допомогу під час подолання наслідків снігопаду отримали столичні дорожники від патрульної поліції, яка супроводжувала колони снігоприбиральної техніки та допомагала в евакуації автомобільного транспорту, який заважав роботі з прибирання снігу.

«Київавтодор» поінформував, що спільна робота з підрозділами патрульної поліції буде продовжена, та просить власників не залишати автомобілі у непередбачених для цього місцях, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.