У Києві судитимуть директора інституту МВС за завдання державі 14,4 мільйона гривень збитків

За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо директора Державного спеціального проектного інституту МВС України, який завдав державі збитків на суму 14,4 млн грн.

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Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва. У відомстві зазначили, що у 2009 році інститут уклав договір із будівельною компанією про придбання адміністративної нежитлової будівлі на вул. Тимошенко у Оболонському районі столиці вартістю 14,4 млн грн.

Інститут повністю розрахувався з будівельною компанією, однак будівля у його володіння так і не перейшла. У зв’язку з цим договір придбання нерухомості було розірвано у судовому порядку, а будівельну компанію зобов’язано повернути інституту сплачені кошти.

У подальшому директор інституту, не маючи прав на вказану будівлю, уклав незаконний договір з фізичною особою, яка за його пособництва безоплатно заволоділа цим нерухомим майном.

Своїми діями директор інституту завдав державі матеріальних збитків у розмірі 14,4 млн грн, а фізична особа – правонаступниці збанкрутілої будівельної компанії у сумі 11,5 млн грн, зазначили у прокуратурі.

За результатами слідства дії посадовця інституту кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу, а його пособника - за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК.

Обвинувальний акт щодо обох зловмисників скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.