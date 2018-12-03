У Києві судитимуть директора інституту МВС за завдання державі 14,4 мільйона гривень збитків
Прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо директора Державного спеціального проектного інституту МВС України, який завдав державі збитків на суму 14,4 млн грн.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва. У відомстві зазначили, що у 2009 році інститут уклав договір із будівельною компанією про придбання адміністративної нежитлової будівлі на вул. Тимошенко у Оболонському районі столиці вартістю 14,4 млн грн.
Інститут повністю розрахувався з будівельною компанією, однак будівля у його володіння так і не перейшла. У зв’язку з цим договір придбання нерухомості було розірвано у судовому порядку, а будівельну компанію зобов’язано повернути інституту сплачені кошти.
У подальшому директор інституту, не маючи прав на вказану будівлю, уклав незаконний договір з фізичною особою, яка за його пособництва безоплатно заволоділа цим нерухомим майном.
Своїми діями директор інституту завдав державі матеріальних збитків у розмірі 14,4 млн грн, а фізична особа – правонаступниці збанкрутілої будівельної компанії у сумі 11,5 млн грн, зазначили у прокуратурі.
За результатами слідства дії посадовця інституту кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу, а його пособника - за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК.
Обвинувальний акт щодо обох зловмисників скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.