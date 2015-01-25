У Києві рівно опівдні зупинилося метро: мешканці столиці вшанували пам'ять загиблих у Маріуполі

Сьогодні, 25 січня рівно о 12:00, столичний метрополітен на 1 хвилину зупинив рух поїздів на всіх лініях, повідомляє прес-служба організації.

Таким чином колектив КП вшанував пам'ять загиблих мирних мешканців Маріуполя.

"Наш колектив висловлює свої співчуття рідним та близьким, бо життя – це найвища цінність кожної людини. Певен, що найбільше сьогодні всі ми хочемо одного – миру у кожній родині та нашій країні", - заявив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

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Нагадаємо, що внаслідок вогнепальної атаки на житлові квартали міста Маріуполя Донецької області за попередніми даними загинуло 30 людей, а ще 93 отримали поранення. До цього 13 січня після обстрілу пропускного пункту в селищі Бугас біля міста Волновахи Донецької області загинуло 13 пасажирів рейсового автобуса «Златоустівка-Донецьк».