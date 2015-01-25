У столиці невідомі обстріляли офіс волонтерів (фото)

У Києві невідомі обстріляли офіс волонтерської організації та пошкодили вхід до пункту прийому допомоги. Про це повідомила волонтер Наталія Воронкова у Facebook, передає Українська правда.

За її словами, у скляних дверях офісу на бульварі Верховної Ради 21Б волонтери виявили чотири отвори.

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"З приїздом міліції виявилося, що отвори у склі - від травматичного пістолета, на підтвердження чого були виявлені гумові кулі всередині приміщення", – зазначила Воронкова.

Також вона повідомила, що відтепер на пункті прийому допомоги працюватиме охорона.

"Чекаємо на офіційне розслідування та реакцію влади", - додала Воронкова.

Зазначимо, це не перший напад на офіси волонтерів: в Одесі та Харкові зловмисники неодноразово влаштовували вибухи та підпали у приміщеннях, де активісти збирали допомогу для української армії.