У столиці невідомі обстріляли офіс волонтерів (фото)
У дверях офісу виявили чотири отвори від травматичного пістолету.
У Києві невідомі обстріляли офіс волонтерської організації та пошкодили вхід до пункту прийому допомоги. Про це повідомила волонтер Наталія Воронкова у Facebook, передає Українська правда.
За її словами, у скляних дверях офісу на бульварі Верховної Ради 21Б волонтери виявили чотири отвори.
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"З приїздом міліції виявилося, що отвори у склі - від травматичного пістолета, на підтвердження чого були виявлені гумові кулі всередині приміщення", – зазначила Воронкова.
Також вона повідомила, що відтепер на пункті прийому допомоги працюватиме охорона.
"Чекаємо на офіційне розслідування та реакцію влади", - додала Воронкова.
Зазначимо, це не перший напад на офіси волонтерів: в Одесі та Харкові зловмисники неодноразово влаштовували вибухи та підпали у приміщеннях, де активісти збирали допомогу для української армії.