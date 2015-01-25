У Києві п'яний чоловік на вулиці підірвав гранату

Сьогодні вночі близько другої ночі у Дніпровському районі Києва пролунав вибух. Про інцидент на вулиці Сулеймана Стальського повідомили інтернет-юзери. Зокрема на своїй сторінці у Facebook про вибух написав Вадим Згама, передає ТСН.ua.

"Тільки що біля мого будинку пролунав потужний вибух! Що саме сталося - невідомо. Через декілька хвилин приїхали працівники міліції та шукають що саме взірвалося, також є і журналісти! Почали збиратися збентежані люди... Нібито як без жертв", - написав чоловік, додавши до свого повідомленні фото з місце події.

Натомість у прес-службі столичного управління МВС підтвердили нічний інцидент. Очевидці розповіли правоохоронцям, що під час святкування в одному з місцевих кафе до приміщення зайшов чоловік і нібито погрожував вчинити вибух. Його вивели на вулицю інші відвідувачі закладу. Вибух нібито пролунав вже за межами кафе.

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Зранку в міліції повідомили, що о першій ночі п’яний чоловік під час конфлікту біля одного з кафе у Дніпровському районі витягнув гранату РГД-5 та підірвав її. Вибух стався на вулиці та пізно вночі, тому постраждалих немає. Вибуховою хвилею було пошкоджено вікно кафе.

Зловмисника було доставлено до райуправління та затримано в порядкуст.208 КПК України. Відомості про подію внесені до Єдиного реєструдосудових розслідувань. Дніпровським РУ розпочато кримінальнепровадження за ч.4 ст. 296 КК України «Хуліганство».