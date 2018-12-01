Столичні комунальники підготували до снігопаду понад 350 одиниць техніки - КМДА

Протягом усієї ночі на дорогах столиці працювала очисна техніка з відвалами та щітками.

358 одиниць спецтехніки та бригади з ручного прибирання підприємств КК «Київавтодор» з вечора 30 листопада не припиняють прибирання вулиць та доріг столиці від снігу.

Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор».

О 22:00 30 листопада Київ почало засипати снігом. О 20:30 спецтехніка КК «Київавтодор» була розташована на вихідних позиціях.

Із початком першого снігу негайно розпочали роботу солерозкидувачі, щоб не допустити утворення ожеледиці та снігових накатів на дорогах Києва. Протягом усієї ночі на дорогах столиці працювала очисна техніка з відвалами та щітками.

Першочергово прибирання та обробка посипальними матеріалами проводилась на вулицях зі складними умовами руху, головних магістралях, мостах, спусках та підйомах, вулицях, якими проходять маршрути руху громадського транспорту.

Для більш ефективної роботи та враховуючи інтенсивні опади, з 02:15 в усіх районах міста проводилось очищення дорожньої мережі колонами спецтехніки.

На світанку особливу увагу було приділено прибиранню правої смуги доріг, щоб зранку міський громадський транспорт міг працювати без перешкод.

Крім того, дорожники проводили механізоване та ручне прибирання тротуарів та зупинок громадського транспорту, які знаходяться на балансі підприємств корпорації, а також підходів до наземних та підземних пішохідних переходів.

Комунальна корпорація «Київавтодор» звертається до водіїв з проханням не залишати свої автомобілі на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.