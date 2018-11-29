Київрада зобов’язала інвестора передбачити музей в проекті будівництва на Поштовій

Сьогодні Київрада ухвалила рішення, яким зобов’язала інвестора на Поштовій площі внести зміни до інвестдоговору та передбачити у проекті будівництва приміщення для музею.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 95 депутатів при мінімально необхідному 61.

«Ми всі розуміємо історично-культурну значимість ареалу Поштової площі, а також виявлених знахідок. Це – наша з вами історія. Я радий, що врешті-решт ми відійшли від політичних баталій та перетягування ковдри. Сьогодні всі продемонстрували, що у нас одна, спільна мета – відновлення і завершення розкопок, консервація знахідок та створення музею. Завдяки позиції міського голови, завдяки консолідованим діям, ми впевнено рухаємося далі, а результатом цієї роботи стане музейний простір на Поштовій. Уже визначено подальші покрокові дії, серед яких: проведення наради із залученням представників ініціативної групи від громадськості щодо узгодження нового технічного рішення та дорожньої карти з реалізації проекту, надання Міністерством культури дозволу археологам на виконання археологічних досліджень, проведення археологами моніторингу», – сказав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Окрім того, він повідомив, що, згідно із дорученням міського голови, Департамент охорони культурної спадщини готує звернення до Міністерства культури щодо можливості використання потужностей заповідника «Хортиця» для консервації дерев’яних археологічних знахідок до моменту створення Київського центру консервації предметів археології.

Також, серед іншого, прийнято до уваги зауваження від громадськості щодо внесення зміни до договору між КП «Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд» та Інститутом археології НАНУ щодо зазначення, що археологічні дослідження відбуваються не просто на об’єкті будівництва, а на ділянці в межах пам’ятки археології місцевого значення.

«Інвестор, у свою чергу, має у найкоротші терміни представити альтернативний проект укріплення Поштової. Після того, як проект буде погоджено археологами та всіма сторонами, Департамент охорони культурної спадщини зможе зняти припис на виконання будівельних робіт і інвестор укріпить Поштову, що надасть археологам можливість завершити розкопки», – додав Валентин Мондриївський.

Заступник голови КМДА також зауважив, що рішення передбачає ще декілька важливих пунктів. Зокрема, невиконання інвестором положень оновленого інвестиційного договору є підставою для розірвання цього договору в односторонньому порядку. Окрім того, у разі відмови інвестора внести зміни у договір, міська влада може звернутись до суду з позовом про розірвання договору.

Нагадаємо, у жовтні на засіданні Київради депутати погодилися ухвалити рішення щодо припинення інвестиційного договору з інвестором на Поштовій площі за основу. Аби надати інвестору можливість запропонувати зміни до проекту рішення. Власне, мова йшла про зобов’язання інвестора створити музейний простір та внести це одним із пунктів до інвестиційного договору.

Тоді представник інвестора заявив, що інвестор готовий надати відповідні гарантії та підтвердити свої наміри щодо створення музею і внести відповідні зміни до договору.

21 червня Київрада прийняла рішення щодо збереження артефактів, знайдених під час розкопок на Поштовій площі. Рішення, серед іншого, передбачає створення комунального закладу «Центр консервації предметів археології» та проведення міжнародного архітектурного конкурсу.

Вирішувати, яким буде музей на Поштовій площі, мають експерти музейної справи, історики, архітектори та археологи.