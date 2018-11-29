25 нових футбольних полів збудовано в Святошинському районі – КМДА

Міні-стадіони були збудовані не тільки у навчальних закладах, а й у дворах житлових мікрорайонів.

За два роки у Святошинському районі збудовано 25 нових футбольних полів зі штучним покриттям.

Про це заявив голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Володимир Каретко, повідомили у РДА.

«За два роки у Святошинському районі збудовано та експлуатується 25 нових футбольних міні-стадіонів із системою штучного покриття», – зазначив Володимир Каретко.

При цьому він зауважив, що міні-стадіони були збудовані не тільки у навчальних закладах, а й у дворах житлових мікрорайонів (таких налічується сім), решта – у начальних закладах та при дитячих-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ №№ 17 та 26).

Кожна третя школа у Святошинському районі оснащена сучасним футбольним полем. Фінансування будівництва відбувалось із бюджетів різного рівня: міського за Програмою соціально-економічного розвитку, державного за програмою КМУ.

Найбільший пришкільний стадіон у школі № 254 (вул. Академіка Корольова, 12 м) було відкрито до 1 вересня 2018 року. Розмір поля 90х60 м дозволяє проводити професійні футбольні турніри.

Перший сучасний міні-стадіон зі штучним покриттям було відкрито у 2016 р. у дворі на вул. Симиренка, 22-Б.