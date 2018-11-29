За ініціативою Кличко депутати розірвали договір зі скандальним забудовником Андріївського – нардеп

Під час переговорів Віталій Кличко пропонував забудовнику представити проект на Містобудівній раді Києва, але представники «Маркона» відмовилися.

Депутати Київради підтримали пропозицію мера Києва Віталія Кличка про розірвання договору оренди земельної ділянки з компанією «Маркон», яка планувала побудувати на Андріївському узвозі готель заввишки в 30 метрів.

Про це повідомив народний депутат і радник мера Києва Дмитро Білоцерківець в соціальній мережі Facebook.

«99 депутатів Київради підтримали розірвання договору оренди землі з ТОВ «Маркон». Відповідне рішення було зареєстровано мером столиці. Скандальний і безвідповідальний забудовник на Андріївському узвозі зупинений!» – написав радник мера Києва.

За його словами, під час переговорів Віталій Кличко пропонував забудовнику представити проект на Містобудівній раді Києва, але представники «Маркона» відмовилися.

«До цього (розриву договору, – ред.) призвели дії забудовника, який відмовився йти на Містобудівну раду для отримання рішення щодо проекту і висотності об'єкта будівництва», – підкреслив Дмитро Білоцерківець.

Нагадаємо, Віталій Кличко раніше неодноразово заявляв, що будь-який проект на Андріївському узвозі повинен бути узгоджений з фахівцями та громадськістю.

Київська адміністрація анулювала декларацію на початок робіт через те, що забудовник, отримавши дозволу в 2010 році, не почав будувати протягом трьох років, як це передбачено законодавством. Також борг компанії перед містом становить майже 1 мільйон гривень.

На минулих вихідних комунальники демонтували кран, який заважав проїзду по Андріївському узвозу, а поліція затримала 7 чоловіків зі зброєю, намагалися перешкодити демонтажу.