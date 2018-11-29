За ініціативою Кличко депутати розірвали договір зі скандальним забудовником Андріївського – нардеп
Депутати Київради підтримали пропозицію мера Києва Віталія Кличка про розірвання договору оренди земельної ділянки з компанією «Маркон», яка планувала побудувати на Андріївському узвозі готель заввишки в 30 метрів.
Про це повідомив народний депутат і радник мера Києва Дмитро Білоцерківець в соціальній мережі Facebook.
«99 депутатів Київради підтримали розірвання договору оренди землі з ТОВ «Маркон». Відповідне рішення було зареєстровано мером столиці. Скандальний і безвідповідальний забудовник на Андріївському узвозі зупинений!» – написав радник мера Києва.
За його словами, під час переговорів Віталій Кличко пропонував забудовнику представити проект на Містобудівній раді Києва, але представники «Маркона» відмовилися.
«До цього (розриву договору, – ред.) призвели дії забудовника, який відмовився йти на Містобудівну раду для отримання рішення щодо проекту і висотності об'єкта будівництва», – підкреслив Дмитро Білоцерківець.
Нагадаємо, Віталій Кличко раніше неодноразово заявляв, що будь-який проект на Андріївському узвозі повинен бути узгоджений з фахівцями та громадськістю.
Київська адміністрація анулювала декларацію на початок робіт через те, що забудовник, отримавши дозволу в 2010 році, не почав будувати протягом трьох років, як це передбачено законодавством. Також борг компанії перед містом становить майже 1 мільйон гривень.
На минулих вихідних комунальники демонтували кран, який заважав проїзду по Андріївському узвозу, а поліція затримала 7 чоловіків зі зброєю, намагалися перешкодити демонтажу.