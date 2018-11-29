Кличко вимагає від депутатів Київради не допустити будування незаконної споруди на Андріївському узвозі

Київрада сьогодні в порядку невідкладності має розглянути проект рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки з приватним підприємством "Маркон" у справі про скандальне будівництво на Андріївському узвозі, 14-16.

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради розглянути та ухвалити рішення про розірвання договору оренди землі зі скандальним забудовником на Андріївському узвозі - приватним підприємством "Маркон".

Про це Кличко заявив під час відкриття засідання Київради.

"Хочу відзначити, що сьогодні в порядку невідкладності ми виносимо проект рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки з приватним підприємством "Маркон". Йдеться про скандальне будівництво на Андріївському узвозі, 14-16", - сказав мер столиці.

Він нагадав, що днями земельна комісія Київради підтримала розірвання відповідного договору оренди. Законною підставою для такого рішення є той факт, що забудовник не доплатив місту майже мільйон гривень (974,6 тис. грн), а також не почав освоювати ділянку вчасно. Протягом трьох років після оформлення договору оренди землі, який був укладений ще в 2006 році. До того ж, забудовник порушив вимоги регулювання забудови історичної частини міста.

"Забудовник не чув ні громадськість, ні владу міста щодо того, як має виглядати забудова в історичному центрі столиці. Ми неодноразово зустрічалися з активістами, представником "Маркону", профільними службами КМДА. Два тижні тому на такій зустрічі я звернувся з вимогою до забудовника зупинити всі роботи зі зведення скандальної будівлі до повного узгодження змін проекту з Містобудівною радою та громадськістю. Я наголосив забудовнику: без висновків фахівців, що проект відповідає всім необхідним нормам та естетичному вигляду старовинного Подолу, без компромісу з громадськістю – будівництва там не буде", - додав мер.

Як зауважив Кличко, замість того, щоб підготувати до Містобудівної ради всі документи, які б засвідчували законність будівництва, привести проект у відповідність до вимог регулювання забудови в історичній частині міста, представити макет будівлі, забудовник продовжив роботи на об'єкті.

"Ми демонтували будівельний кран на Андріївському, щоб припинити це зухвале будівництво. Але й це не дуже допомогло... Тому сьогодні ми повинні зробити наступний крок. - Розглянути та ухвалити рішення про розірвання договору оренди землі, - наголосив мер. - Андріївський узвіз – це одна з візитівок міста. І всі повинні розуміти, що не вдасться там спорудити все, що заманеться!", - підкреслив Кличко.

Також сьогодні Київрада має ухвалити рішення про надання статусу скверу кільком земельним ділянкам у столиці. Та надати статус парку ділянці площею 1 гектар на вулиці Володимира Покотила, 6 в єдиних межах парку "Юність" у Святошинському районі. Цю земельну ділянку Київрада повернула у власність громади, розірвавши договір оренди землі із забудовником.