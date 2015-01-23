У Києві демонтували головну ялинку країни: її шматки збираються продати на аукціоні (відео)

Сьогодні на Софіївській площі демонтували новорічну ялинку.

Як повідомляється в сюжеті ТСН 16:45, саме містечко закрили майже тиждень тому і до сьогодні від ялинки залишився тільки стовбур. Гілки "Київзеленбуд" подрібнив просто на Софійській площі. Тирсу збираються використати як добриво для столичних клумб. Повністю прибрати площу обіцяють до 1-го лютого.

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Основу живої ялинки від сьогодні 2 тижні сушитимуть, а потім розділять на шматки і продадуть на аукціоні.

"Ялинці ми подаруємо нове життя. Ми розділимо її на пласти і подаруємо ці пласти благодійникам, які перераховуватимуть кошти до дитячих будинків. - розповіла куратор головної ялинки країни Надія Тутенко. - А наступним етапом це є те, що ці пласти ми роздамо художникам і вони розмалюють, і як мистецькі експонати ми продамо на благодійному аукціоні вже навесні".