Вулиці Києва щодоби патрулюватимуть 1,5 тисячі правоохоронців

Вулиці Києва щодоби патрулюватимуть 1 тис. 500 правоохоронців.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, поінформували УНІАН у прес-службі МВС.

До складу спільних патрулів увійдуть працівники міліції, ДСО, ДАІ, співробітники недержавних охоронних структур, міліцейські підрозділи спеціального призначення, бійці Нацгвардії та курсанти Національної академії внутрішніх справ.

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За даними прес-служби, сьогодні, у зв’язку із запровадженням посиленого режиму патрулювання, на Михайлівській площі Києва було проведено спільний інструктаж сил та засобів Київського гарнізону міліції та додаткових сил, що будуть задіяні до охорони громадського порядку.

До інструктажу було залучено понад 500 осіб: особовий склад районних управлінь, Національної гвардії України та батальйонів «Київ-1», «Київ-2», «Січ», «Золоті ворота», співробітники ДСНС. Також на інструктаж прибули спільні мобільні групи, автопатрулі Нацгвардії України, автопатрулі ДПС ДАІ, групи затримання УДСО та групи швидкого реагування СПМ. Інструктаж правоохоронців провели проводили керівники МВС України та регіонального підрозділу внутрішніх справ.