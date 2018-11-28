Київ розриває договори з двома скандальними забудовниками - радник мера

Народний депутат назвав саме проект і його висотність головними елементами критики з боку громадськості.

Земельна комісія Київради підтримала пропозицію Віталія Кличка по розірванню договорів оренди земельних ділянок зі скандальними забудовниками на Андріївському узвозі та на Осокорках.

Про це повідомив народний депутат і радник мера Києва Дмитро Білоцерківець на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Земельна комісія Київради підтримала розірвання договору оренди землі на Андріївському узвозі, 14-16, де ТОВ «Маркон» веде скандальне будівництво (12-поверхового готелю, – ред.)», – написав Білоцерківець.

За його словами, підстави такі: забудовник недоплатив місту 974 659,96 грн і не почав освоювати ділянку вчасно, тобто протягом трьох років після оформлення договору оренди землі, адже документ був укладений у 2006 році.

«Місто було змушене піти на такий радикальний крок у зв'язку з небажанням забудовника йти на Містобудівну раду, куди «Маркон» повинен винести макет і скоригований проект об'єкта. Крім того, саме на Містобудівній раді визначили б допустиму висотність об'єкта», – вважає радник мера Києва.

Народний депутат назвав сам проект і його висотність головними елементами критики з боку громадськості.

«Спочатку забудовник мотивував свою відмову тим, що документи на будівництво були оформлені до 2010 року, коли не потрібно було отримувати додаткові погодження для забудови історичного ареалу Києва.

Враховуючи, що ще один довгобуд у центрі столиці нікому не потрібен, мер Києва запропонував компроміс – забудовник повинен вийти на Містобудівну раду, яка і поставить крапку у всіх спірних питаннях будівництва. Аргументи прості – такі параметри повинні визначати професіонали», – зазначив Дмитро Білоцерківець.

За його словами, «Маркон» з цим погодився, але, на жаль, свої обіцянки, дані громадськості та адміністрації, так і не виконав.

«Замість цього забудовник продовжив будівництво, порушуючи будівельні норми при веденні робіт. Наприклад, незаконно велася робота крана. Тоді місто було змушене діяти більш активно, змушуючи забудовника виконати свої обіцянки. Спочатку було демонтовано будівельний кран, а тепер зареєстровано обґрунтований проект рішення Київради щодо розірвання договору оренди землі», – поінформував народний депутат.

Також радник мера Києва розповів про інше рішення комісії по скандальним будівництвом на Осокорках.

«Вчора земельна комісія Київради підтримала проект рішення щодо розірвання договору оренди земельної ділянки із забудовником «Контактбудсервис» на Осокорках (там, де громадськість відстоює ініціативу «Екопарк», а забудовник не чує активістів). Проект рішення підготовлено департаментом земельних ресурсів, а підстава – це борги і не освоєння ділянки в перші три роки, договір оренди був укладений у далекому 2005 році. Так що Київрада на законних підставах може розглянути та прийняти рішення про розірвання договору. Політична воля на це є», – резюмував Дмитро Білоцерківець.

Нагадаємо, що наступне засідання Київради заплановане на 29 листопада.